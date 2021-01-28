Главная » Новости



16:44, 28 января 2021 года Орловский облсовет рекомендовал Людмилу Маркину в ЦИК РФ Депутаты единогласно поддержали её кандидатуру.





В начале марта этого года завершается срок полномочий текущего состава ЦИК РФ, поэтому в соответствии с законодательством и письмом от комитета Совета Федерации по Регламенту и парламентской деятельности с просьбой предложить кандидатуру, областной совет решил рекомендовать на новое место Людмилу Маркину, возглавляющую региональный избирком – сообщает сайт областного совета.



Фото пресс-службы областного совета





Артём Ежаков



