Волонтеры предложили новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью

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17:10, 28 января 2021 года
Волонтеры предложили новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностьюОрловские волонтеры приняли участие во Втором социальном онлайн-форуме «Единой России». Они поделились опытом работы и озвучили предложения, направленные на повышение социальной защиты граждан в условиях пандемии.
С апреля минувшего года волонтеры - на боевом посту и в будни, и в праздники. Основными направлениями во время пандемии, причем в любом регионе нашей страны, была и остается помощь самым уязвимым - пожилым и одиноким людям.
На сегодняшний день волонтерские центры «Единой России» объединяют более ста тысяч добровольцев. Молодые, активные, неравнодушные становятся, буквально, незаменимыми помощниками.
Ежедневное общение стало своего рода мониторингом проблем. И молодежь на онлайн-форуме озвучила свои инициативы – было предложено лицензирование частных дома престарелых, использование трекеров - специальные устройства для информирования врачей о состоянии пациентов с тяжелыми заболеваниями, не забыли о детях-инвалидах, отметив, что они нуждаются в неочередном обслуживании при посещении социальных учреждений. Инициативы поддержали в профильных министерствах.
В завершении форума председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос о возможности первоочередной вакцинации волонтеров от коронавируса.
Юлия Опанасюк