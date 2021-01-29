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17:51, 28 января 2021 года В Орле проходят последние приготовления к перекрытию Красного моста Мэрия рассказала, что успели сделать на сегодняшний день.





Саму территорию Красного моста со стороны Железнодорожного района уже обнесли строительным забором. Началась установка остановочного павильона напротив Дома быта – общественный транспорт будет останавливаться именно там, а не возле ЦУМа.

Что касается объездных дорог, то поток машин пойдет по улицам Розы Люксембург, Гагарина и 3-й и 4-й Курской, Фомина. Вдоль трех последних установлены дорожные знаки – в частности, «Одностороннее движение» и «Остановка запрещена». Переправой через Оку станет мост Дружбы. Власти поручили привести эти дороги в порядок, и за это время МКУ УКХ и «Спецавтобаза» провели инспекцию и зафиксировали недостатки полотна. Этой ночью был проведен ямочный ремонт – залатали 12 квадратных метров дороги, сегодня работам помешал дождь. Как только погода позволит, ремонт сместится на улицу Фомина. Наиболее поврежденные участки дороги по Покровской и Советской покроют щебнем. Все объездные пути очищены от снега. Исключение – улицы Новосильская и 2-я Курская. Там постоянно припаркованы машины, что мешает уборке. Привести объездные пути в нормативное состояние велено до 1 февраля –



Фото пресс-службы администрации г. Орла

Что касается объездных дорог, то поток машин пойдет по улицам Розы Люксембург, Гагарина и 3-й и 4-й Курской, Фомина. Вдоль трех последних установлены дорожные знаки – в частности, «Одностороннее движение» и «Остановка запрещена». Переправой через Оку станет мост Дружбы. Власти поручили привести эти дороги в порядок, и за это время МКУ УКХ и «Спецавтобаза» провели инспекцию и зафиксировали недостатки полотна. Этой ночью был проведен ямочный ремонт – залатали 12 квадратных метров дороги, сегодня работам помешал дождь. Как только погода позволит, ремонт сместится на улицу Фомина. Наиболее поврежденные участки дороги по Покровской и Советской покроют щебнем. Все объездные пути очищены от снега. Исключение – улицы Новосильская и 2-я Курская. Там постоянно припаркованы машины, что мешает уборке. Привести объездные пути в нормативное состояние велено до 1 февраля – сообщает сайт мэрии Орла.Фото пресс-службы администрации г. Орла



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Артём Ежаков



