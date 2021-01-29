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7:05, 29 января 2021 года В Орловской области увеличился объем изъятых наркотиков Региональное УМВД озвучило итоги годовой деятельности.





В минувшем году сотрудники УКОН совместно с другими правоохранителями выявили на территории области 614 преступлений в сфере оборота наркотиков, причем в каждом третьем фигурировал крупный или особо крупный размер запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъято 82 килограмма наркотиков – почти в два раза больше, чем годом ранее. К уголовной ответственности привлечено 254 человека – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



