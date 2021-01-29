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8:30, 29 января 2021 года

В Орле озвучили цифру годовых коррупционных преступлений

Полицейские представили годовую статистику по экономическим злодеяниям.


За весь прошлый год сотрудники регионального УМВД выявили на территории области 35 преступлений коррупционной направленности, 9 из них совершены в тяжком или особо тяжком размерах. Кроме того, зарегистрировано 14 эпизодов взяточничества. До суда дошли уголовные дела по 149 фактам преступлений экономической направленности, классифицированных как тяжкие или особо тяжкие – сообщает сайт областного УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков
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