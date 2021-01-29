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18:50, 28 января 2021 года В Спасском-Лутовинове проходят Тургеневские чтения В этом году они объединили тургеневедов Томска, Тулы, Пензы, Москвы, Питера, Буживаля и Баден-Бадена.





Ведущие тургеневеды страны и мира вопреки обстоятельствам смогли и объединиться, и поделиться своими исследованиями литературного наследия классика и других писателей, которые были связаны с Тургеневым дружескими и профессиональными узами. Доктора и профессора ведущих вузов России, а также члены обществ друзей Тургенева из Франции и Германии подготовили обширную программу. Сергей Ступин, директор Государственного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Несмотря на пандемию, чтения проходят, причем в смешанном формате - как онлайн, так и офф-лайн. Вживую прозвучали 15 докладов, онлайн - 25. Причем они чередуются, это очень непросто технически. Я рад, что нам удалось обеспечить техническую трансляцию и очень рад, то к нам присоединились коллеги из Франции и Германии». По видеосвязи гостей приветствовала Симона Рист, прямая наследница, праправнучка Герцена, которая пригласила тургеневедов в Буживаль и рассказала о программе, подготовленной во Франции к 200-летию Полины Виардо. Тургеневские чтения завершатся завтра, все прозвучавшие доклады, по традиции будут изданы отдельным сборником.





Эва Стасюлевич



