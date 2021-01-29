Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Корреспондент ГТРК «Орел» побывала в ПЦР-лаборатории. Она наблюдала, как проходит процесс тестирования и определение диагноза.





- В центре внимания областных депутатов - Красный мост. Сегодня состоялась первая в новом году сессия регионального парламента.





- Маленькая Настя сражается за свое здоровье и побеждает. Но без нашей помощи все достижения окажутся напрасными. Девочке срочно требуется дорогостоящее лечение.





- Благодарность за профессионализм от министра внутренних дел России: в числе награжденных орловчанка Елена Ярмощук.





- Проникновенное тургеневское слово: сегодня в Спасском-Лутовинове начались традиционные чтения.