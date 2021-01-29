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21:20, 28 января 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Корреспондент ГТРК «Орел» побывала в ПЦР-лаборатории. Она наблюдала, как проходит процесс тестирования и определение диагноза.
- В центре внимания областных депутатов - Красный мост. Сегодня состоялась первая в новом году сессия регионального парламента.
- Маленькая Настя сражается за свое здоровье и побеждает. Но без нашей помощи все достижения окажутся напрасными. Девочке срочно требуется дорогостоящее лечение.
- Благодарность за профессионализм от министра внутренних дел России: в числе награжденных орловчанка Елена Ярмощук.
- Проникновенное тургеневское слово: сегодня в Спасском-Лутовинове начались традиционные чтения.
Вести-Орёл