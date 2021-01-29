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19:12, 28 января 2021 года От коронавируса провакцинировали 368 орловцев, проживающих в стационарных учреждениях соцобслуживания От коронавируса провакцинировали 368 орловцев, проживающих в стационарных учреждениях соцобслуживания.





Как сообщила руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина, сейчас основная задача – вакцинация проживающих и сотрудников, подведомственных департаменту социальных учреждений. Особое внимание в настоящее время уделяется проживающим в стационарных учреждениях, находящихся на закрытых сменах. Проводится обработка помещений, контролируется температурный режим в помещениях. Кроме того проводится термометрия проживающих, контролируются все случаи заболевания ОРЗ. На данный момент заболевших коронавирусной инфекцией среди проживающих нет, - сообщила Гаврилина.





Орловское Информбюро



