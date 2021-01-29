Орловский оперштаб по борьбе с коронавирусом отметил стабилизацию ситуации в регионе

Заседание прошло сегодня.

Как отметили на сегодняшнем заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Свободный коечный фонд в регионе установился на отметке 33%. Сократилось число заявок на бесплатные лекарств. Однако масочный режим продлен до конца февраля.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Надеюсь на понимание наших жителей, и по-прежнему, несмотря на позитивную динамику, все будут соблюдать масочный режим. Вакцинация - идет. Мы открыли еще один пункт вакцинации, у нас уже три мобильных пункта, и сегодня количество людей желающих провакцинироваться достаточно большое».

В настоящее время в регион поступило 14 907 доз вакцины от коронавируса, привито 3 752 человека, в полном объеме вакцинацию завершили 572 человека.

Обсудили и возможность вакцинировать волонтеров в числе первых. Списки будут составлены в ближайшее время. Готовятся к вакцинации и в соцучреждениях - прорабатывается вопрос о выезде туда мобильных прививочных пунктов.

На следующей неделе будут рассматривать вопрос снятия ряда ограничений, в частности - переход на очное обучение студентов вузов и продление времени работы точек общепита.