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6:24, 29 января 2021 года В Орловской области объявили охоту на лис Но добычу можно вести только в Новосильском районе. Там в начале 2021 года зафиксирован первый в этом году случай бешенства.





Охота на лис, согласно приказу департамента надзорной деятельности, одна из мер профилактики распространения опасного заболевания. До 12 марта можно добыть всего 9 лисиц обоих полов и всех возрастов.





Надежда Невматулина



