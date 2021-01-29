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7:50, 29 января 2021 года Инспектору нацпарка «Орловское полесье» удалось увидеть и запечатлеть компанию ушастых сов В этот момент пернатые хищники спали.







Совы - ночные охотники, поэтому днем не прочь отдохнуть. И, как видно на этих кадрах, которые сделал инспектор нацпарка , любят они это делать дружной компанией. На одном дереве удалось насчитать порядка 15 особей. Фото: Юрий Нефедов Кроме этого, в Орловском полесье сейчас ведут подсчет символа нацпарка - зубра.

Кроме этого, в Орловском полесье сейчас ведут подсчет символа нацпарка - зубра.





Надежда Невматулина



