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7:50, 29 января 2021 года

Инспектору нацпарка «Орловское полесье» удалось увидеть и запечатлеть компанию ушастых сов

В этот момент пернатые хищники спали.


Совы - ночные охотники, поэтому днем не прочь отдохнуть. И, как видно на этих кадрах, которые сделал инспектор нацпарка, любят они это делать дружной компанией. На одном дереве удалось насчитать порядка 15 особей. 
 
Фото: Юрий Нефедов
 
Кроме этого, в Орловском полесье сейчас ведут подсчет символа нацпарка - зубра.
 



Надежда Невматулина
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