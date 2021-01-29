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10:53, 29 января 2021 года

Орловщина вынашивает культурные планы

Несмотря на непростую эпидобстановку, учреждения культуры постепенно возвращаются к привычному формату - в театрах ставят спектакли, камерный хор «Лик» впервые после перерыва встретился с любимым зрителем. О планах на 2021 год в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева.


- Для отрасли культуры, как и для всех сфер экономики, 2020 год был непростым. Однако были найдены возможности для реализации планов. Культура ушла в онлайн. Шла также совместная работа с Министерством культуры - на федеральных площадках шли показы спектаклей, виртуальные выставки, что позволило расширить зрительскую аудиторию. Кроме того, удалось провести небольшие оффлайн-акции - например, к 9 мая были организованы концерты во дворах, где живут ветераны.

- В этом году, как только стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией, учреждения культуры выйдут в оффлайн-пространство, поскольку в этой сфере важно живое общение со зрителем и живой отклик. В 2021 году планируются к показу новые спектакли, концертные программы, многочисленные выставочные проекты.

- Приоритетным направлением является реализация нацпроекта «Культура». Уже отремонтированы сельские дома культуры. Работники учреждений культуры прошли обучение в лучших вузах страны, открыты две модельные библиотеки. В этом году на реализацию нацпроекта регион получит порядка 130 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета. На эти деньги капитально отремонтируют три сельских учреждения культуры, будут созданы три модельные библиотеки. Также будет оказана поддержка детским школам искусств - они получат современное оборудование, учебные материалы, инструменты. Материальную базу укрепит и Орловский колледж искусств. Здания пяти муниципальных детских школ искусств будут капитально отремонтированы. Более 200 работников сферы культуры пройдут бесплатное обучение в лучших вузах страны по повышению квалификации. В наступившем году продолжится материальная поддержка лучших работников и лучших учреждений культуры.

Более подробно – в интервью начальника управления культуры и архивного дела Орловской области Натальи Георгиевой.


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