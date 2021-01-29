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11:53, 29 января 2021 года В Орловской области 163 новых случая коронавируса, 5 – летальные В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 163 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 26 398.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 771. Накануне выписан 161 житель региона, с начала пандемии – 23 282. Количество смертей от новой болезни снова (4 день подряд) увеличилось на 5 – летальный исход был зафиксирован 345 раз.



Суточная заболеваемость в России – 19 238, всего – 3 813 048. Накануне выздоровело – 26 204, всего – 3 255 462. На лечении – 485 401. Количество смертей за сутки – 534, за все время разгула коронавируса – 72 185.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



