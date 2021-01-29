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11:59, 29 января 2021 года В Болхове прошел второй фестиваль «Боярыня Каша» Гречка пареная, вареная, печеная - гостей в Болхове угощали щедро и разнообразно. Кулинарная фантазия участников границ не знала. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина попробовала и капкейки из гречки, и попкорн, и многое другое.





Весь день в Болхове ели гречку - в разных местах и в разных видах. В краеведческом музее приготовили по старинному крестьянскому рецепту: на ключевой водице с грибами и луком, томленую в печи. А в техникуме агробизнеса и сервиса разрабатывали проект болховской чайной, где по замыслу студентов должны продаваться десерты из гречки. Второкурсники разрабатывали концепцию, а студенты старших курсов придумывали и осваивали новые рецепты. Из гречневой муки уже приготовили пирожные и торт на гречишном меду. Для украшения решили использовать попкорн из гречневой каши.



Студенты педколледжа кулинарному искусству не учатся, но тоже наготовили множество вкусностей из царицы круп - на конкурс, от каждой группы по блюду.



И в местном кафе в меню - 10 блюд из гречки, на первое, второе и третье. Помимо каш и супов, можно было попробовать пасту, печенье и даже кисель. Некоторые рецепты позаимствованы год назад у участников фестиваля «Боярыня Каша».



Признанное на прошлогоднем фестивале лучшее блюдо - гречка с грибами и курицей - Валентина Соколова приготовила и в этот раз для семьи и гостей. А победный сервиз пришлось поделить среди своих друзей-ветеранов - участников фестиваля. Так что на память остался только заварник и две чайные пары.



Подключилась к фестивалю и 89-летняя Матрёна Тимофеевна. Как и в прошлый раз, так и теперь она - старейшая участница.



Чествовали Боярыню Кашу и в детском саду. Шестилетняя Маша изменила свое мнение о гречке сразу после стихов, пословиц и поговорок об этой крупе. И на завтрак из глиняного горшочка съела все, даже добавку попросила. А еще ребята своими руками сделали куклу крупенечку, с гречкой внутри.



Тамара Ноздрунова, заведующая детским садом «Лучик» (г. Болхов): «Наши дети знают, что такое гречневая каша, польза от гречневой каши. Они знают, что есть герб России, а еще герб нашего города, на котором есть гречневое поле».

В общем, несмотря на пандемию, второй фестиваль «Боярыня Каша» в Болхове состоялся. Уже строят планы на будущий год и мечтают провести фестиваль в обновленном Сад-городке. Победив во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», Болхов получил грант от Минстроя России. 50 млн. рублей должны освоить до конца этого года.



Любовь Шкадова, председатель Общественной Палаты Болховского района: «Очень надеемся, что в 2022 году в январе месяце мы уже здесь проведем третий фестиваль «Боярыня Каша», и гастрономический бренд, который мы очень хотели бы поддерживать, он однозначно здесь прозвучит».

Старинный Болхов вошел в туристический маршрут «Бирюзовое кольцо России». И теперь болховчане с нетерпением ждут в гости туристов, в том числе и на фестиваль гречневой каши.





Татьяна Тимохина



