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12:00, 29 января 2021 года Студенты вновь высоко оценили учебу в президентской академии РАНХиГС снова получила самую высокую оценку по результатам ежегодного исследования «Российские вузы глазами студентов», которое в шестой раз провели «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и проект «Табитуриент».





Студенты назвали Президентскую академию лидером, их мнение относительно РАНХиГС стабильно с начала проведения исследований в 2016 году. В этот раз в исследовании приняли участие 267 государственных вузов России и четыре филиала.



Президентская академия также отмечена наградой «зеленая метка» — официально признана порталом tabiturient.ru как качественный поставщик образовательных услуг на основании отзывов 2015-2020 гг. студентов. При этом, по данным портала, есть вузы, с однозначно выявленными проблемами, получившие наихудшие оценки от студентов.



Всего было получено 247 938 оценок, по которым признавалась достоверность или недостоверность отзывов. Правдивость отзывов определили пользователи Сети и администрация сайта «Табитуриент». По итогам были проанализированы 78 724 оценки.



В ходе опроса студенты оценивали качество образования, работу деканата, расписание, обратную связь со студентами, доступ к информации, вежливость сотрудников, удобство расположения корпусов, качество общежитий, дополнительные активности и другое.

Ректор РАНХиГС Владимира Мау: «Такая высокая оценка Академии студентами – самая ценная награда. Особенно, по итогам сложнейшего 2020 года. Студенты и слушатели – главные люди в РАНХиГС, для которых мы и работаем. Хочу выразить огромную благодарность преподавателям и сотрудникам Академии: лидерство в рейтинге по отзывам студентов – это наивысшая оценка их труда. Мы поддерживаем развитие студенческого самоуправления как элемента экосистемы вуза, формирования социокультурной среды. И нам многое удалось в этой сфере сделать – общение сотрудников, руководства со студентами в Президентской академии сейчас на очень высоком уровне».





