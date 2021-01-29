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12:15, 29 января 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 29 января.


Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 98; Орловский район – 26; Мценский – 8; Ливенский – 7; Ливны – 5; Хотынецкий и Урицкий – по 4; Дмитровский и Покровский – по 2; Кромской, Свердловский, Малоархангельский, Колпнянский, Должанский, Залегощенский и Новодеревеньковский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:

Орел – 13 592; Орловский район – 3 393; Болховский – 497; Знаменский – 149; Хотынецкий – 473; Урицкий – 562; Шаблыкинский – 192; Сосковский – 174; Кромской – 315; Дмитровский – 601; Свердловский – 399; Троснянский – 269; Глазуновский – 164; Малоархангельский – 346; Покровский – 450; Колпнянский – 254; Должанский – 197; Ливенский – 544. Ливны – 1 049; Верховский – 283; Залегощенский – 371; Краснозоренский – 187; Новодеревеньковский – 387; Новосильский – 135; Корсаковский – 60; Мценск и Мценский район – 1 355.

Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 26 398, за сутки – 163, выписано – 161. Выздоровело за все время – 23 282, на лечении – 2 771. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 345 человек – накануне умерло 5 жителей региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
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