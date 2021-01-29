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12:47, 29 января 2021 года В Орле состоялись матчи Первенства ЦФО по хоккею Спортсмены «Ледового поколения» оказались весьма «гостеприимными» хозяевами, предоставив свои ворота - соперникам. Пропускали много, забивали мало. Встреча завершилась не в нашу пользу. В причинах поражения попыталась разобраться корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.





Голов в матче хоккеистов из Орла и Новомосковска было много. И все оказывались в наших воротах. 0:17 – таков итог игры Первенства ЦФО. Результат был предсказуем еще до начала – уж слишком разные команды по уровню. Ребята из Новомосковска представляют Академию имени Бориса Михайлова - имя легенды советского хоккея на свитерах не позволяет ошибаться. А вот у орловцев недочетов в игре оказалось слишком много. В начале первого периода орловские хоккеисты пропускали шайбы в среднем раз в четыре минуты. Дальше – скорость попадания снаряда в наши ворота увеличилась. Видно было, что в белом играет сильная, сплоченная команда, а в красном – игроки, которые только недавно оказались вместе. Орловцы так редко переходили на чужую половину площадки, что вратарь Новомосковска откровенно скучал.



Илья Канарский, вратарь ХК «Академия Михайлова» (г. Новомосковск): «На самом деле, проще играть, когда много бросков. Когда ты находишься в тонусе, все 60 минут. А так - может какая-то атака выйти - неопасная, а забьют».

А вот нашему голкиперу было не до скуки. И если бы не он – счет был еще разгромнее. На результате сказалась и усталость игроков – в составе «Ледового поколения» набралось хоккеистов только на две полноценные пятерки, тогда как соперник привез в Орел максимально полный состав.



Алесь Шилкин, защитник ХК «Ледовое поколение»: «Команда сильная, скоростная. Мы к ней не очень были готовы. Провели две тяжелые игры, так как не хватает игроков, быстро все устают, поэтому результат был ожидаем».

Михаил Зарытовский, капитан ХК «Ледовое поколение»: «Ребята были сильнее. Предстоит большая работа, которую мы постараемся к будущему сезону выполнить и порадовать наших болельщиков».

Разгромные поражения нужно уметь принимать и правильно применять полученный опыт. Орловцы будут анализировать ошибки на следующих тренировках, а вот хоккеисты «Академии Михайлова» прошли во второй этап Юниорской хоккейной лиги. Им предстоит сыграть с лучшими командами ЦФО за право попадания в финал.





Анастасия Дорохова



