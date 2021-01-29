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13:00, 29 января 2021 года В это воскресенье центр Орла будет запрещен для стоянки машин Ограничения продлятся с 00:00 31 января до 16:00 31 января.





Стоянка будет запрещена на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, на площадке между гостиницей Салют и площадью Ленина, а также на площадке между домом № 28 по улице Максима Горького и площадью Ленина – сообщает пресс-служба городской администрации.





Артём Ежаков



