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14:52, 29 января 2021 года В Ливнах будут проводить ПЦР-диагностику вирусных заболеваний животных Для этого было приобретено соответствующее лабораторное оборудование.





Новый инструментарий был закуплен Ливенской межрайонной ветеринарной лабораторией. Сейчас там завершается монтаж приобретенного оборудование и обучение персонала работе с ним.



ПЦР-диагностика поможет специалистам быстрее и легче осуществлять выявление таких животных заболеваний, как АЧС, токсоплазмоз, пироплазмоз, инфекционный гепатит, чума плотоядных и другие заболевания. К преимуществам этого относят гарантированное обнаружение даже единичных возбудителей в биоматериале.



Планируется, что новое оборудование приступит к работе со второго квартала этого года – сообщает областное управление ветеринарии.



Фото пресс-службы регионального управления ветеринарии





Артём Ежаков



