В Ливнах будут проводить ПЦР-диагностику вирусных заболеваний животных

|
|
|Главная » Новости
14:52, 29 января 2021 года
В Ливнах будут проводить ПЦР-диагностику вирусных заболеваний животныхДля этого было приобретено соответствующее лабораторное оборудование.
Новый инструментарий был закуплен Ливенской межрайонной ветеринарной лабораторией. Сейчас там завершается монтаж приобретенного оборудование и обучение персонала работе с ним.
ПЦР-диагностика поможет специалистам быстрее и легче осуществлять выявление таких животных заболеваний, как АЧС, токсоплазмоз, пироплазмоз, инфекционный гепатит, чума плотоядных и другие заболевания. К преимуществам этого относят гарантированное обнаружение даже единичных возбудителей в биоматериале.
Планируется, что новое оборудование приступит к работе со второго квартала этого года – сообщает областное управление ветеринарии.
Фото пресс-службы регионального управления ветеринарии
Артём Ежаков