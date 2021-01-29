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14:52, 29 января 2021 года

В Ливнах будут проводить ПЦР-диагностику вирусных заболеваний животных

Для этого было приобретено соответствующее лабораторное оборудование.


Новый инструментарий был закуплен Ливенской межрайонной ветеринарной лабораторией. Сейчас там завершается монтаж приобретенного оборудование и обучение персонала работе с ним.

ПЦР-диагностика поможет специалистам быстрее и легче осуществлять выявление таких животных заболеваний, как АЧС, токсоплазмоз, пироплазмоз, инфекционный гепатит, чума плотоядных и другие заболевания. К преимуществам этого относят гарантированное обнаружение даже единичных возбудителей в биоматериале.

Планируется, что новое оборудование приступит к работе со второго квартала этого года – сообщает областное управление ветеринарии.

Фото пресс-службы регионального управления ветеринарии


Артём Ежаков
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