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14:55, 29 января 2021 года В перевернувшемся под Орлом «Форде» пострадала девушка ДТП произошло сегодня в 08:20.





Согласно предварительным данным, 29-летняя девушка за рулем «Форда Фокус» потеряла управление автомобилем и съехала в кювет, где иномарка впоследствии перевернулась. С травмами автомобилистку отвезли в местную ЦРБ, к счастью, госпитализация ей не потребовалась.



ДТП произошло на 3 километре трассы Змиёвка – Красная Рыбница. На месте аварии работали сотрудники ОМВД России по Свердловскому району и спасатели 32 ПСЧ – сообщают пресс-службы региональных УМВД и ГУ МЧС.



Фото пресс-службы регионального УМВД





Артём Ежаков



