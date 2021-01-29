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14:55, 29 января 2021 года

В перевернувшемся под Орлом «Форде» пострадала девушка

ДТП произошло сегодня в 08:20.


Согласно предварительным данным, 29-летняя девушка за рулем «Форда Фокус» потеряла управление автомобилем и съехала в кювет, где иномарка впоследствии перевернулась. С травмами автомобилистку отвезли в местную ЦРБ, к счастью, госпитализация ей не потребовалась.

ДТП произошло на 3 километре трассы Змиёвка – Красная Рыбница. На месте аварии работали сотрудники ОМВД России по Свердловскому району и спасатели 32 ПСЧ – сообщают пресс-службы региональных УМВД и ГУ МЧС.

Фото пресс-службы регионального УМВД


Артём Ежаков
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