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15:13, 29 января 2021 года

В Орле возбуждено уголовное дело о сокрытии налоговых миллионов с продажи тортов

По версии следствия, так продолжалось несколько лет.


Под подозрение попал бывший генеральный директор ООО Торговый дом «Мир Тортов», она же и стала фигурантом делопроизводства. По предварительным данным, с 2015 по 2017 год женщина уклонялась от уплаты НДС (налога на добавленную стоимость) и сборов на прибыль организации, чем нанесла ущерб на общую сумму в 48 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов). Расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.


Артём Ежаков
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