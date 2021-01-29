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15:48, 29 января 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 163 новых случая за сутки. Данные по коронавирусу опубликовал оперштаб. Чтобы остановить распространение вируса, в регионе продолжается вакцинация. Работают 17 стационарных прививочных пунктов и 3 мобильных.



- Съемочная группа ГТРК «Орел» посетила лабораторию, где проводят ПЦР-исследования на коронавирус.



- В Болхове прошел второй фестиваль «Боярыня Каша».



- Орел уступил Новомосковску. В Орле проходит Первенство ЦФО по хоккею.



- В центре внимания областных депутатов Красный мост. Что беспокоит парламентариев?



- 25 миллионов штрафов за год - в Россельхознадзоре подвели итоги работы за 2020 год.



- В Спасском-Лутовинове проходят традиционные Тургеневские чтения. География участников - от Пензы до Бужеваля.



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