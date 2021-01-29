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15:48, 29 января 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- 163 новых случая за сутки. Данные по коронавирусу опубликовал оперштаб. Чтобы остановить распространение вируса, в регионе продолжается вакцинация. Работают 17 стационарных прививочных пунктов и 3 мобильных.

- Съемочная группа ГТРК «Орел» посетила лабораторию, где проводят ПЦР-исследования на коронавирус.

- В Болхове прошел второй фестиваль «Боярыня Каша».

- Орел уступил Новомосковску. В Орле проходит Первенство ЦФО по хоккею.

- В центре внимания областных депутатов Красный мост. Что беспокоит парламентариев?

- 25 миллионов штрафов за год - в Россельхознадзоре подвели итоги работы за 2020 год.

- В Спасском-Лутовинове проходят традиционные Тургеневские чтения. География участников - от Пензы до Бужеваля.



Вести-Орёл
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