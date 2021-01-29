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15:58, 29 января 2021 года В Орле возбудили дело за махинации с сиротским жильем В мошенничестве подозревается бывший директор ООО «Гранит».





Согласно предварительным данным следствия, в период с декабря 2017 по июль 2018 года фигурант заключил несколько муниципальных контрактов с администрацией Троснянского района на общую сумму в 8,4 миллиона рублей. Соглашениями предусматривалась реализация жилья для обеспечения им детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В итоге, 8 помещений оказались непригодными для круглогодичного проживания людей, поскольку не соответствовали необходимым нормативам. Ущерб, причиненный подследственным, оценен как особо крупный.



Мужчине инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.



Трем чиновникам администрации Троснянского района, купившим плохую жилплощадь, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.



Это уголовное дело находится на завершающей стадии расследования – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



