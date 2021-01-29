пятница 29.01.2021 21:08:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:00, 29 января 2021 года

Жильцы дома №18 на улице Спивака в Орле жалуются на текущую крышу и разрушающийся подвал

Управляющая компания о проблемах дома знает, в курсе дела проверяющие инспекции и комиссии. Вот только проблема не решается. Разобраться в проблемах жителей попыталась корреспондент ГТРК «Орел».


В доме 1974 года постройки капитальный ремонт не проводился ни разу. Жильцы пятых этажей в дождливую погоду готовят тазики и половые тряпки. Люди жалуются на сырость, плесень и сквозняки. С каждым годом жить в таких условиях становится все опаснее. За это время жильцы обращались во все инстанции с просьбой помочь им перекрыть крышу. Решить проблему - обещали, но, как в той пословице, ждут уже три года и даже дольше.

О проблемах этих квартир в управляющей компании знают давно. Говорят, что в их силах латочный ремонт. И его регулярно делают.

Елена Дешина, исполнительный директор экспертно-консультационного центра: «В ближайшее время примем меры по расчистке кровли, в дальнейшем попытаемся провести, текущий латочный ремонт».

В качестве решения проблемы жильцам предлагают открыть специальный счет и, накопив средства, тогда уже основательно отремонтировать кровлю.

Елена Дешина, исполнительный директор экспертно-консультационного центра: «Мы людям говорим: как только вы откроете специальный счет, ровно через год кровля ваша будет отремонтирована. Ровно через год деньги поступают из фонда на отдельный счет».

Ремонт крыши, к сожалению, не единственная проблема в доме. По словам жильцов, подвал также находится в аварийном состоянии - там постоянно стоит вода. Люди опасаются, что дом может просто рухнуть.

В администрации города о доме № 18 на улице Спивака тоже знают. Направили обращение в управление государственной жилищной инспекции, чтобы получить заключение о необходимости капитального ремонта.

Ирина Каширская, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «После получения заключения от жилищной инспекции, мы включим данный в перечень на 2022 год».

А пока жителям остается надеяться, что погода будем к ним благосклонна.


Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.