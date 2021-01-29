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16:00, 29 января 2021 года Жильцы дома №18 на улице Спивака в Орле жалуются на текущую крышу и разрушающийся подвал Управляющая компания о проблемах дома знает, в курсе дела проверяющие инспекции и комиссии. Вот только проблема не решается. Разобраться в проблемах жителей попыталась корреспондент ГТРК «Орел».





В доме 1974 года постройки капитальный ремонт не проводился ни разу. Жильцы пятых этажей в дождливую погоду готовят тазики и половые тряпки. Люди жалуются на сырость, плесень и сквозняки. С каждым годом жить в таких условиях становится все опаснее. За это время жильцы обращались во все инстанции с просьбой помочь им перекрыть крышу. Решить проблему - обещали, но, как в той пословице, ждут уже три года и даже дольше.



О проблемах этих квартир в управляющей компании знают давно. Говорят, что в их силах латочный ремонт. И его регулярно делают.



Елена Дешина, исполнительный директор экспертно-консультационного центра: «В ближайшее время примем меры по расчистке кровли, в дальнейшем попытаемся провести, текущий латочный ремонт».

В качестве решения проблемы жильцам предлагают открыть специальный счет и, накопив средства, тогда уже основательно отремонтировать кровлю.



Елена Дешина, исполнительный директор экспертно-консультационного центра: «Мы людям говорим: как только вы откроете специальный счет, ровно через год кровля ваша будет отремонтирована. Ровно через год деньги поступают из фонда на отдельный счет».

Ремонт крыши, к сожалению, не единственная проблема в доме. По словам жильцов, подвал также находится в аварийном состоянии - там постоянно стоит вода. Люди опасаются, что дом может просто рухнуть.



В администрации города о доме № 18 на улице Спивака тоже знают. Направили обращение в управление государственной жилищной инспекции, чтобы получить заключение о необходимости капитального ремонта.



Ирина Каширская, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «После получения заключения от жилищной инспекции, мы включим данный в перечень на 2022 год».

А пока жителям остается надеяться, что погода будем к ним благосклонна.





Юлия Опанасюк



