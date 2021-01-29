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16:42, 29 января 2021 года ТФОМС Орловской области: важная информация для пациентов Какие симптомы ковид могут являться основанием для вызова врача-терапевта на дом? Можно ли выбрать медицинскую организацию при госпитализации? Нужно ли делать тесты ПЦР тем, кто контактировал с заболевавшими? Эти и другие вопросы интересуют читателей «Орловского информбюро». И ответить мы попросили руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования Романа Федякова.





Роман Петрович, здравствуйте! Мы снова о важном: при каких симптомах мы можем вызывать врача-терапевта на дом?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Это хороший вопрос, ведь сейчас наша общая задача – не перегружать врачей и поликлиники в целом. Поэтому первым делом обратимся к временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным Минздравом России. Согласно этому документу медицинская помощь пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 при легком течении заболевания или средней тяжести может оказываться на дому.

Вызов врача на дом осуществляется в случае повышения температуры выше 37,2 градуса и при наличии признаков острой респираторно-вирусной инфекции: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим. Это: • возраст пациента старше 65 лет; • наличие хронических заболеваний, при которых повышается риск тяжелых осложнений COVID-19. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек и органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), онкологические заболевания.

Обо всех этих факторах вы должны сообщить регистратору, который принимает ваш вызов. И каков максимальный срок ожидания?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: По закону участковый врач-терапевт, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.

Ещё напомню о том, что пациенты с лёгким течением заболевания должны быть проинформированы о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия (повышение температуры тела более 38°C, появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля, снижение показателей пульсоксиметрии менее 93%). А может ли пациент при госпитализации выбирать медицинскую организацию? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Сейчас в связи с перепрофилированием ряда медицинских организаций, а также с целью реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19, госпитализация пациентов как в плановой, так и в экстренной форме осуществляется в соответствие с приказами Департамента здравоохранения Орловской области о маршрутизации пациентов. Приказы размещены на сайте Департамента здравоохранения Орловской области.

Решение о госпитализации в ту или иную медицинскую организацию принимает лечащий врач или врач (фельдшер) скорой медицинской помощи в соответствии с приказами о маршрутизации. А если пациент настаивает на госпитализации, может ли бригада скорой медицинской помощи отказать ему? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Решение о госпитализации принимает не пациент, а врач или фельдшер бригады скорой медицинской помощи на основании анамнеза, жалоб, данных объективного осмотра и в зависимости от степени тяжести состояния больного. Если у пациента угрожающее жизни состояние, всегда предлагается госпитализация. Человека обязательно госпитализируют, если после оказанной медицинской помощи острое состояние не удается купировать.

Если состояние больного не угрожает жизни, медицинские работники скорой медицинской помощи имеют право отказать в госпитализации. Давайте еще раз поговорим о тестировании на COVID-19. Должны ли контактировавшие с заболевшим лица проходить ПЦР-диагностику на наличие вируса, например, проживающие в одной квартире? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Нет, не должны. Тестирование контактных лиц осуществляется только в случае проявления клинических симптомов заболевания. Об этом говорится в постановлении Главного санитарного врача Российской Федерации № 15.

Если в течение 14 дней (то есть в период изоляции) у контактировавших с заболевшим не проявились симптомы, то тестирование не проводится. Выписка проводится без исследований. А вот заболевшим после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) осуществляется на основании одного отрицательного результата теста на COVID-19. Если тест положительный, то следующее исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня. Отвлечёмся от COVID и поговорим об ОМС в стоматологии. Как определить самостоятельно, нужно ли в стоматологии записываться на бесплатный приём по полису ОМС или сразу в платный кабинет? Где найти перечень услуг?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Бесплатно по полису ОМС застрахованным лицам оказывается основной спектр стоматологических услуг:

- осмотр, прием и консультация врача-стоматолога; - лечение заболеваний зубов и десен (кариес, пульпит, пародонтоз, периодонтит, гингивит) с применением анестезии и рентгенографии; - хирургическое вмешательство, включая удаление зубов; - удаление зубных отложений; - физиотерапевтические процедуры; - оперативная помощь.

Перечень стоматологических материалов и лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической помощи в рамках территориальной программы ОМС Орловской области, размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской Области

Перечень стоматологических материалов и лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической помощи в рамках территориальной программы ОМС Орловской области, размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской Области www.oreltfoms.ru Указанные в Перечне лекарственные препараты и стоматологические материалы, включая светоотверждаемые, преимущественно отечественного производства.

И вот, что важно: при лечении зубов с применением материалов, входящих в данный Перечень, бесплатно должны проводиться и рентген, и анестезия.

Информация о перечне и стоимости платных стоматологических услуг размещена в свободном доступе на сайтах медицинских организаций, а также на информационных стендах.

Граждане вправе самостоятельно выбирать: воспользоваться ли полисом ОМС или оплатить стоматологическую помощь.





Орловское Информбюро



