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16:54, 29 января 2021 года Орловцы оценили автобусы нового поколения В прошлом году муниципальное предприятие выпустило на линии 12 новых автобусов. Еще 20 готовятся выйти в рейс. Корреспондент ГТРК «Орел» узнала преимущества новых машин.





Водительский стаж у Дмитрия Щукина - 17 лет, именно столько он возил пассажиров в небольших ГАЗелях и ПАЗиках. Свой первый рабочий день в муниципальном предприятии начал с низкопольного автобуса. Сразу отметил его комфортность. Комфорт поездки в низкопольном автобусе отмечают и пассажиры. А обеспечивается он за счет широких проходов между сиденьями. Молодежи особенно нравится просторная площадка в хвосте автобуса.



Автобусы, которые уже курсируют по городским маршрутам, вышли на линию в 2020 году. В наступившем к ним дополнительно закупили еще 20 единиц усовершенствованных моделей. Автобусы оборудованы четырьмя видеокамерами. Три из них направлены в салон, одна фиксирует дорожное движение. Вся информация будет записываться и храниться в течение месяца. В спорных ситуациях она станет решающей. Новый автотранспорт видно издалека - электронные табло установлены спереди, сбоку и в самом салоне. Табло в салоне показывает остановки, время и температуру воздуха. Есть и кондиционер – летом поездка станет более комфортной.



Проще добраться из пункта «А» в пункт «Б» станет и людям с ограниченными возможностями по здоровью.



Игорь Афонин, специалист по безопасности дорожного движения директора МУП ТТП г. Орла: «Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями в нашем автобусе существует кнопка вызова. При нажатии водитель выходит, достает пандус и помогает пассажиру с ограниченными возможностями попасть в салон».

Подобные автобусы пришлись как нельзя кстати. С наступлением нового года орловцы все чаще жалуются на нехватку транспорта. Сложности передвижения по городу усугубит и закрытие Красного моста - движение по нему перекроют уже 1 февраля.



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Анна Вайсергисер



