ЦИК отметил деятельность ГТРК «Орел»

Сегодня руководителю нашей телерадиокомпании Николаю Куревину вручили почетную грамоту Центральной избирательной комиссии России.

Сегодня в региональном избиркоме определили план тематических изданий, основные направления взаимодействия с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и ряд других вопросов. Но официальную встречу начали с церемонии награждения.

Организаторы выборов региона получили ведомственные поощрения от Центральной избирательной комиссии России и избирательной комиссии Орловской области. Особое внимание уделили сотрудничеству регионального избиркома и нашей телерадиокомпании - поблагодарили за информационную поддержку, вклад в подготовку и проведение общероссийского голосования. В частности руководитель нашей телерадиокомпании Николай Куревин удостоен почетной грамоты ЦИК России.