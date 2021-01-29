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18:01, 29 января 2021 года

ЦИК отметил деятельность ГТРК «Орел»

Сегодня руководителю нашей телерадиокомпании Николаю Куревину вручили почетную грамоту Центральной избирательной комиссии России.


Сегодня в региональном избиркоме определили план тематических изданий, основные направления взаимодействия с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и ряд других вопросов. Но официальную встречу начали с церемонии награждения. 
 
Организаторы выборов региона получили ведомственные поощрения от Центральной избирательной комиссии России и избирательной комиссии Орловской области. Особое внимание уделили сотрудничеству регионального избиркома и нашей телерадиокомпании - поблагодарили за информационную поддержку, вклад в подготовку и проведение общероссийского голосования. В частности руководитель нашей телерадиокомпании Николай Куревин удостоен почетной грамоты ЦИК России.



Мария Семак
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