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8:13, 30 января 2021 года К 80-летию подвига Зои В орловских кинотеатрах идет фильм, посвященный подвигу Зои Космодемьянской. Лента о знаменитой разведчице была снята при поддержке телеканала «Россия 1» и Российского военно-исторического общества с использованием народного сбора средств.





Зоя Космодемьянская — первая из 89 женщин - Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны. Действие фильма «Зоя» разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя школьница уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Группа воинской части 9903, в которой находилась Зоя, выполняя Приказ Ставки Верховного Главного Командования № 0428 от 17 ноября 1941 г. о создании специальных команд по разрушению и сжиганию населённых пунктов в тылу немецко-фашистских войск, попала в засаду. Девушка была схвачена немцами. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени... Ее жертва не стала напрасной. Подвиг Зои воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина. Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Юная девушка, которая мечтала поступать в Литературный институт, в тяжелейшие дни Московской битвы стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта и навсегда вошла в историю как первая женщина, кому в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. 31 октября 1941 года Зоя в числе других комсомольцев-добровольцев была доставлена в диверсионную школу. 17 ноября 1941 года был подписан приказ, по которому командиры диверсионных групп получили задание сжечь военные объекты противника в населенных пунктах, оккупированных фашистами, в том числе в деревне Петрищево. Вечером 28 ноября, при попытке поджечь сарай, Зоя была замечена и схвачена фашистами. В деревне Петрищево Рузского района Московской области сохранился дом, в котором Зоя провела последнюю ночь перед казнью. Несколько лет назад там был открыт музейный комплекс «ЗОЯ» Автор сценария: Андрей Назаров, при участии Андрея Тумаркина Режиссеры-постановщики: Леонид Пляскин, Максим Бриус Операторы-постановщики: Андрей Найденов, Станислав Михайлов, Владимир Шпомер Художники-постановщики: Эдуард Галкин, Георгий Мичри Продюсеры: Александр Барков, Инесса Юрченко, Сергей Щеглов Производство: Киностудия имени М. Горького, Кинокомпания «Триикс Медиа», Российское Военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры РФ В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и др.



Максим Бриус, режиссер фильма: «С нами работали консультанты и мы, конечно, придерживались генеральной, знакомой большинству истории Зои, но мы снимали художественный, а не документальный фильм и, разумеется, в нем есть доля авторского вымысла.

Мы многого не знаем из этой истории, где правда, где нет, где пропаганда, а где действительность. При создании фильма мы основывались на воспоминаниях очевидцев, на книге матери Космодемьянских, на архивных документах. Но самое главное было однозначно понятно, что Зоя действительно совершила подвиг и она образец мужества и стойкости. В каком-то роде ее можно назвать святой, ведь она погибла за веру, за идеалы». Анастасия Мишина, исполнительница роли Зои: «Когда меня пригласили на пробы в фильм о Зое Космодемьянской, первое, что помню, это мысль, насколько же это сложная роль, и кто сможет это сыграть. И я точно не думала в тот момент, что это буду я. Меня поразило насколько трепетно все, кто работал над подготовкой проекта, относятся к этой истории и настолько глубоко исследовали тему. Мне захотелось попробовать поработать с этим материалом, и дальше я ходила на пробы и меня утвердили. Предупредили, что придётся стричься и краситься в темный цвет, а я была блондинкой на тот момент, что предстоит ходить босиком по снегу и что вообще психологически это будет очень сложный путь. Про историю Зои Космодемьянской я знала ещё со школы. Знала, что она была партизанкой, знала, как и при каких обстоятельствах погибла. Когда я стала готовиться к роли, много читать о ее судьбе, то стала узнавать подробности, до этого мне неизвестные и бьющие в самое сердце. Невозможно оставаться равнодушной к этой истории. Вообще, к истории человека, любого человека, даже прохожего нельзя будет остаться равнодушным, если эту историю узнать. До начала съемок режиссер прислал мне список фильмов, среди которых был «Иди и смотри» Элема Климова, и я смотрела эту картину целый день, в несколько заходов, по двадцать минут, по полчаса, потому что выдержать целиком это я не могла. «Восхождение» Ларисы Шепитько я посмотрела огромное количество раз. Потом читала ещё повесть Василя Быкова «Сотников», по мотивам которой и был снят фильм. И всё это произвело на меня грандиозное впечатление. Во время съёмок все было очень непросто, но меня спасали люди, потому что каждый человек на площадке, вложил свою душу в этот фильм. Были моменты, когда на двенадцатый дубль какой-то сложной сцены уже было трудно дышать, и меня просто буквально приводили в чувство. В мой первый съёмочный день мы снимали сцену, когда Зою поймали и привели в дом, где были расквартированы немцы и режиссер сказал мне: «Настя, пожалуйста, не играй героя, который готов накинуться на немцев при первой возможности. Да, она читала о немцах, знала об их существовании и понимала, что они могут встретиться ей. Но когда это случилось, скорее всего, она просто очень сильно испугалась». Зоя - это история восемнадцатилетней девочки, у которой в жизни ещё почти ничего не было. Она была на пороге входа в эту большую жизнь, и тут началась война и началась совсем другая жизнь. Эта девочка сделала такой выбор. Выбор молчать до конца и не предавать никого. И этот выбор стоил ей жизни». : Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и др.





Орловское Информбюро



