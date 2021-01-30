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13:22, 30 января 2021 года

Росгвардия задержала в Орле подозрительного покупателя

Мужчину подозревают в совершении кражи.


Силовики прибыли в сетевой гипермаркет в Заводском районе по обращению персонала заведения. Сотрудники торговой точки рассказали росгвардейцам, что, несмотря на требования продавцов, один из покупателей не стал оплачивать свою покупку или же возвращать её на место. С прикарманенным добром 34-летний орловец попытался уйти из магазина, но силовики его задержали.
 
С мужчиной провели разъяснительную беседу, посвященную последствиям таких магазинных краж, а затем «покупателя» передали полицейским – сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.



Артём Ежаков
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