Росгвардия задержала в Орле подозрительного покупателя

Мужчину подозревают в совершении кражи.

Силовики прибыли в сетевой гипермаркет в Заводском районе по обращению персонала заведения. Сотрудники торговой точки рассказали росгвардейцам, что, несмотря на требования продавцов, один из покупателей не стал оплачивать свою покупку или же возвращать её на место. С прикарманенным добром 34-летний орловец попытался уйти из магазина, но силовики его задержали.

С мужчиной провели разъяснительную беседу, посвященную последствиям таких магазинных краж, а затем «покупателя» передали полицейским – сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.