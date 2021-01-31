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8:28, 31 января 2021 года

Села Орловской области и их жители получат крупные субсидии

Финансирование затронет трехлетний период.


Соответствующее постановление об утверждении распределения субсидий на мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подписал губернатор Андрей Клычков.
 
Для улучшения жилищных условий жителей сел в этом году будет выделено: Кромскому району – 640 тысяч; Сосковскому – 1,1 миллиона. В следующем году: Ливенскому – 1,4 миллиона. В 2023 году: Троснянскому – 1,3 миллиона.
 
На благоустройство сельских поселений в этом году деньги распределили следующим образом: Свердловский район – 1,7 миллиона; Ливенский – 5,3 миллиона. 
 
На создание современного облика сельских поселений в текущем году средства получит Урицкий район – 6 миллионов, в 2023 году на эти же цели Орловскому району достанется 74,4 миллиона рублей.
 
В 2022 году на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку Покровский район получит 21,4 миллиона – сообщает сайт областного правительства.



Артём Ежаков
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