Села Орловской области и их жители получат крупные субсидии

Финансирование затронет трехлетний период.

Соответствующее постановление об утверждении распределения субсидий на мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подписал губернатор Андрей Клычков.

Для улучшения жилищных условий жителей сел в этом году будет выделено: Кромскому району – 640 тысяч; Сосковскому – 1,1 миллиона. В следующем году: Ливенскому – 1,4 миллиона. В 2023 году: Троснянскому – 1,3 миллиона.

На благоустройство сельских поселений в этом году деньги распределили следующим образом: Свердловский район – 1,7 миллиона; Ливенский – 5,3 миллиона.

На создание современного облика сельских поселений в текущем году средства получит Урицкий район – 6 миллионов, в 2023 году на эти же цели Орловскому району достанется 74,4 миллиона рублей.

