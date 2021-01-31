Больше всех в Орловской области зарабатывают финансисты и страховщики

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14:30, 31 января 2021 года
Больше всех в Орловской области зарабатывают финансисты и страховщикиЭто следует из отчета региональной службы статистики.
Актуальные данные, представленные Орелстатом, отражают средние и реальные размеры заработной платы в регионе на ноябрь прошлого года. Что касается усредненной оплаты труда, то в конце минувшей осени она составляла 30 829 рублей (-1,7% к октябрю; +3,9 к ноябрю 2019 года). Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в прошлом ноябре уменьшилась (-0,7% к ноябрю 2019 года).
Согласно представленным данным, больше всех в области получают финансисты и страховщики (44 257 рублей). Следом идут госуправленцы (38 312), за ними – работники сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства (33 745).
Медики и учителя в среднем получают 31 107 рублей и 25 598 рублей соответственно – отмечено в отчете
Орелстата.
Артём Ежаков