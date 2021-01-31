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17:36, 31 января 2021 года Мошенникам удалось обмануть бдительную орловчанку Подозрения женщины были развеяны подменой номера.





Злоумышленники попытались напугать женщину привязкой к её банковским счетам чужого абонентского номера. Чтобы избежать этого, мошенники «порекомендовали» обналичить деньги и отправить их на несколько телефонов. Но женщина не поверила в обман, тогда собеседник предупредил орловчанку, что вскоре с ней свяжутся «правоохранители». В итоге, так и произошло. Женщина попросила супруга проверить на сайте правоохранителей телефонный номер, с которого ей звонили – он совпал с информацией на портале. Это и стало причиной того, что орловчанка пошла в ТЦ, сняла часть сбережений – 98 тысяч рублей – и перевела их мошенникам. Пока она занималась этим, её муж позвонил полицейским и узнал, что никакого звонка от правоохранителей не было. К счастью, благодаря звонку оперативника самой женщине, ущерб не стал ещё крупнее. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Как сообщает УМВД, схему с подменой номеров мошенники стали использовать все чаще. При звонке с, казалось бы, «официального номера», собеседники могут озвучить подозрительную информацию – кражи со счетов, замены номеров в банках, возбуждение в отношении вас уголовного дела от Банка России и т.д. Ещё они могут озвучить не менее подозрительные инструкции – снять деньги со счетов и перевести их на «безопасные» или «резервные», оформить кредит и отправить деньги, куда они скажут, предоставить личные данные и т.д. Все это – мошенничество. Чтобы не попасться на схему с подменой номеров, следует завершить подозрительный разговор и перезвонить на номер организации, из которой вам якобы звонили. Даже если номера совпали с официальной информацией фирмы, доверять собеседникам не стоит. Номер для перезвона нужно набирать заново, вручную, чтобы попасть к настоящим специалистам – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



