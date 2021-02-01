Красный мост в Орле закрыт

С 1 февраля 2021 года по 22 ноября 2022 года там будет вестись реконструкция.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, объезд рекомендовано осуществлять по ул. Розы Люксембург — ул. 5 Августа — ул. 1-й Курской, ул. 3-й Курской; ул. Фомина, ул. 3-й Курской — ул. 5 Августа — ул. Розы Люксембург.

Также с 1 февраля 2021 горда по 22 ноября 2022 года будет введено временное прекращение движения транспортных средств от дома №62 до дома №66 по набережной Дубровинского (под Красным мостом). Объезд рекомендовано осуществлять по ул. Фомина — ул. Покровской — ул. Советской; ул. Советской — ул. Покровской — ул. Фомина.

Схемы маршрутов общественного транспорта можно посмотреть здесь