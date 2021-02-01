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5:02, 1 февраля 2021 года

Красный мост в Орле закрыт

С 1 февраля 2021 года по 22 ноября 2022 года там будет вестись реконструкция.


Как сообщает пресс-служба городской администрации, объезд рекомендовано осуществлять по ул. Розы Люксембург — ул. 5 Августа — ул. 1-й Курской, ул. 3-й Курской; ул. Фомина, ул. 3-й Курской — ул. 5 Августа — ул. Розы Люксембург. 
 
Также с 1 февраля 2021 горда по 22 ноября 2022 года будет введено временное прекращение движения транспортных средств от дома №62 до дома №66 по набережной Дубровинского (под Красным мостом). Объезд рекомендовано осуществлять по ул. Фомина — ул. Покровской — ул. Советской; ул. Советской — ул. Покровской — ул. Фомина.
 
Схемы маршрутов общественного транспорта можно посмотреть здесь.


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