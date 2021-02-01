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7:04, 1 февраля 2021 года

Февраль внесет изменения в жизнь орловцев

В феврале вступают в силу законы, которые кое-что изменят в жизни россиян.


Как пишет «Российская газета», в кассовом чеке появится новая информация, если продает товары или предоставляет услуги индивидуальный предприниматель. 
 
К владельцам социальных сетей будут предъявлять серьезные требования. 
 
Запретят нецензурные выражения, а также информацию, связанную с суицидами, наркотиками, гостайной и терроризмом, и сведения, которые порочат личность и деловую репутацию. С 1 февраля в силу вступает закон, который обязывает блокировать запрещенный контент. Контролировать это будет Роскомнадзор.
 
Все социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексируют. Планируется, что в этом году размер индексации составит 4,9 %. В числе тех, кого ожидают повышенные пособия, - инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и другие категории льготников.
 
Изменения коснутся также руководителей организаций (прибавится отчетности), инвесторов паевых инвестиционных фондов (появятся новые возможности при погашении паев). Законы и другие правовые акты, которые касаются новых обязательных требований для бизнеса, теперь будут вступать в силу строго по графику.



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