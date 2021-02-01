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9:10, 1 февраля 2021 года Орловцам предлагают высказать мнение о качестве бесплатного горячего питания в школах Опрос проводится на портале Госуслуг.





Родители учеников начальной школы могут оставить обращение по организации горячего питания в образовательной организации через специальную форму обратной связи. На Едином портале госуслуг работает специальный сервис.





Надежда Невматулина



