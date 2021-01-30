Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Текущая крыша и разрушающийся подвал. Жильцы дома на Спивака много лет обращаются в разные инстанции. На днях обратились и на телевидение.





- Из пункта «А» в пункт «Б» пойдут новые автобусы - удобные для всех пассажиров. Съемочная группа ГТРК «Орел» оценила преимущества нового транспорта.





- В Болхове вновь заварили кашу - по старинным и современным рецептам.





- Занавес не поднимут, спектаклей не будет: открытие здания орловского драматического театра вновь отложили.





- Спасибо за сотрудничество: коллекция наших наград пополнилась благодарностью ЦИК.