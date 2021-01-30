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21:20, 29 января 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Текущая крыша и разрушающийся подвал. Жильцы дома на Спивака много лет обращаются в разные инстанции. На днях обратились и на телевидение.
- Из пункта «А» в пункт «Б» пойдут новые автобусы - удобные для всех пассажиров. Съемочная группа ГТРК «Орел» оценила преимущества нового транспорта.
- В Болхове вновь заварили кашу - по старинным и современным рецептам.
- Занавес не поднимут, спектаклей не будет: открытие здания орловского драматического театра вновь отложили.
- Спасибо за сотрудничество: коллекция наших наград пополнилась благодарностью ЦИК.
Вести-Орёл