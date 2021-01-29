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20:31, 29 января 2021 года

В воскресенье центр Орла будет перекрыт

Об этом заявил сегодня во время трансляции в социальных сетях глава региона Андрей Клычков.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
«В выходные собираются провести незаконную политическую акцию – другой юридической формулировки у нее нет. К сожалению, та информация, что мне поступает, возможно, это провокаторы, диванные провокаторы, а может, и нет. И понимая, что главное для меня – это безопасность граждан, то здесь не до рассуждений. Для того чтобы простые люди, которые могут оказаться в эпицентре событий - простые гуляющие, люди на свидании, дети и родители, пришедшие на каток, посетители кафе на площади Ленина и на прилегающих улицах – могут, к сожалению, пострадать.

Мы приняли решение в воскресенье закрыть каток, закрыть доступ в Детский и Городской парки, вместе с городской администрацией и собственниками помещений проработать вопрос закрытия предприятий общественного питания и магазинов. Повторюсь, что можно по-разному ко всему относиться, но для меня крайне важно обеспечить безопасность тех людей, которые, к сожалению, могут пострадать. Я не хочу этого допустить, поэтому будем прилагать все силы, чтобы этого не случилось. Надеюсь на понимание. Я должен признать, что в это непростое время наши собственники помещений в сфере услуг понесут убытки, но безопасность важнее. Я еще раз обращаюсь ко всем: постарайтесь не оказаться в центре города в воскресенье. Берегите себя!».



Артём Ежаков
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