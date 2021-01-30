Еще 162 орловца заразились коронавирусной инфекцией

Три человека скончались за минувшие сутки.

В данный момент на Орловщине лечатся – 2 766 человек. Накануне выписано 164 жителя региона, с начала пандемии – 23 446. Количество смертей от новой болезни увеличилось на три.



Всего летальный исход в регионе был зафиксирован 348 раз.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф