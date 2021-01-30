Еще 162 орловца заразились коронавирусной инфекцией

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12:58, 30 января 2021 года
Еще 162 орловца заразились коронавирусной инфекциейТри человека скончались за минувшие сутки.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 162 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 26 560 человек.
В данный момент на Орловщине лечатся – 2 766 человек. Накануне выписано 164 жителя региона, с начала пандемии – 23 446. Количество смертей от новой болезни увеличилось на три.
Всего летальный исход в регионе был зафиксирован 348 раз.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро