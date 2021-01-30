Работающие орловцы 65+ останутся на самоизоляции до конца февраля

Новые периоды самоизоляции для граждан от 65 лет в этом году установлены Указом губернатора с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля 2021 года. Возможность продления больничного предусмотрена в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения новых документов. Достаточно уведомить о своём решении работодателя любым удобным способом. Оплата больничного листа пенсионерам происходит напрямую из средств Фонда социального страхования, сообщается
на официальном информационном портале Орловской области.