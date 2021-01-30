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13:50, 30 января 2021 года

Работающие орловцы 65+ останутся на самоизоляции до конца февраля

Больничный лист предоставляется пожилым гражданам, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Пенсионеры обязаны соблюдать карантинный режим и не покидать места пребывания.


Новые периоды самоизоляции для граждан от 65 лет в этом году установлены Указом губернатора с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля 2021 года. Возможность продления больничного предусмотрена в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
 
Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения новых документов. Достаточно уведомить о своём решении работодателя любым удобным способом. Оплата больничного листа пенсионерам происходит напрямую из средств Фонда социального страхования, сообщается на официальном информационном портале Орловской области.



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