Работающие орловцы 65+ останутся на самоизоляции до конца февраля

Больничный лист предоставляется пожилым гражданам, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Пенсионеры обязаны соблюдать карантинный режим и не покидать места пребывания.

Новые периоды самоизоляции для граждан от 65 лет в этом году установлены Указом губернатора с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля 2021 года. Возможность продления больничного предусмотрена в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.