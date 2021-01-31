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11:17, 31 января 2021 года

В Орловской области 161 новый случай коронавирусной инфекции

Один человек скончался.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 января, за последние сутки в Орловской области выявлен 161 случай новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось 26 721 человек.
 
В данный момент на Орловщине лечатся – 2 817 человек. Накануне с болезнью справились 109 жителей региона, с начала пандемии выздоровели 23 555 человек. За последние сутки зафиксирована одна смерть от коронавируса. Всего летальный исход в регионе был зарегистрирован 349 раз.



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