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9:50, 1 февраля 2021 года

В Орле приступили к реконструкции Красного моста

Предписанные соглашением сроки ремонта – до 18 ноября 2022 года.


О факте перекрытия транспортного потока по Красному мосту заявил сегодня в социальных сетях мэр города Юрий Парахин.
Юрий Парахин, мэр города Орла: «Сегодня ровно в полночь Красный мост закрылся на реконструкцию. Впереди – 22 месяца напряжённой работы. Основная задача подрядчика: качественно и в срок выполнить объект, по возможности даже открыть транспортное сообщение раньше намеченного времени».

Контракт на реконструкцию объекта получила белгородская фирма «Ремспецмост». Ранее компания доделывала другой мост в областной столице – мост Дружбы. Стоимость работ, прописанная в новом соглашении, составила чуть больше 1,4 миллиарда рублей. После проведенной реставрации ширина моста составит 23,48 метра – она увеличится на 5,48 метра.

Рабочие уже приступили к реконструкции – они снимают дорожное полотно и устанавливают коридор для прохода пешеходов. До апреля люди будут пересекать Оку именно здесь, пока подрядчик не установит временный мост.


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Артём Ежаков
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