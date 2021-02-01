В Орле приступили к реконструкции Красного моста

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9:50, 1 февраля 2021 года
В Орле приступили к реконструкции Красного мостаПредписанные соглашением сроки ремонта – до 18 ноября 2022 года.
О факте перекрытия транспортного потока по Красному мосту заявил сегодня в социальных сетях мэр города Юрий Парахин.
Юрий Парахин, мэр города Орла: «Сегодня ровно в полночь Красный мост закрылся на реконструкцию. Впереди – 22 месяца напряжённой работы. Основная задача подрядчика: качественно и в срок выполнить объект, по возможности даже открыть транспортное сообщение раньше намеченного времени».
Контракт на реконструкцию объекта получила белгородская фирма «Ремспецмост». Ранее компания доделывала другой мост в областной столице – мост Дружбы. Стоимость работ, прописанная в новом соглашении, составила чуть больше 1,4 миллиарда рублей. После проведенной реставрации ширина моста составит 23,48 метра – она увеличится на 5,48 метра.
Рабочие уже приступили к реконструкции – они снимают дорожное полотно и устанавливают коридор для прохода пешеходов. До апреля люди будут пересекать Оку именно здесь, пока подрядчик не установит временный мост.
Артём Ежаков