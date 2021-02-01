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10:06, 1 февраля 2021 года В Болховском районе в пожаре погиб мужчина Возгорание произошло в минувшую субботу.





Спасатели узнали о возникшем пожаре в деревне Струково в 14:09. Спустя два часа огнеборцы обнаружили внутри остова дома тело 54-летнего мужчины. Помещение выгорело полностью. Теперь специалистам предстоит выяснить причины произошедшего и степень ущерба.



За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них – семь выездов на ликвидацию пожара и двенадцать – на различные происшествия, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС





Артём Ежаков



