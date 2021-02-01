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10:23, 1 февраля 2021 года В тройном ДТП в Орловской области пострадали четверо Авария произошла накануне в 11:30.





Происшествие случилось в Свердловском районе, около деревни Шамшино. По предварительным данным, на 9-м километре автодороги Змиевка – Глазуновка – Тросна водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу для обгона попутной машины, где врезался в «Ниссан Икс-трейл». Следом, по инерции, «Рено» врезался в другую легковушку этой же марки.



Водителю второго «Рено» потребовалась госпитализация, травмы получили 36-летний водитель «Ниссана» и его 38-летняя пассажирка, а также 34-летний пассажир «Логана».



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получил травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД





Артём Ежаков



