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10:38, 1 февраля 2021 года Под Орлом в перевернувшейся «Ниве» пострадали два человека ДТП произошло в минувшую субботу в 14:00.





Водитель «Шевроле», двигаясь по автодороге Орел – Ефремов, в районе 20 километра врезался в попутную «Ниву», которая от удара перевернулась. В машине пострадали два пассажира – 54-летняя женщина и 20-летняя девушка. Обе отпущены лечиться амбулаторно.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 10 человек получил травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД.









Артём Ежаков



