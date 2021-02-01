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10:45, 1 февраля 2021 года Цифровизация гражданской службы Цифровизация вносит существенные корректировки в функционирование различных систем и процессов, в том числе, в сфере государственного управления.



В последние годы мы наблюдаем существенную динамику цифровизации административных процедур на государственной гражданской службе. Это способствует существенному расширению функционала федеральной государственной информационной системы в области государственной службы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

По мнению эксперта кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Оксаны Малаховой информационная система способна помимо сервисов, позволяющих: принять участие в процедуре конкурсного отбора на замещение вакантной должности или включение в кадровый резерв на должности (в том числе дистанционно); осуществлять функции в области управления кадровым составом государственной гражданской службы, формируя реестр уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия представителя нанимателя лиц и позволяя генерировать справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; осуществлять профессиональное развитие гражданских служащих с учетом области и вида их профессиональной деятельности, в том числе (при углублении сервиса) на основе проектирования индивидуальной траектории на основе анализа большого массива данных Big Data и профессионального «информационного следа».





Орловское Информбюро



