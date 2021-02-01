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10:51, 1 февраля 2021 года Сегодня в части Орла запланировано отключение холодной воды и электричества Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.





До 12:00 электроснабжение будет отсутствовать в частном секторе по переулкам Запрудный, Гончарный, Сувенирный и Керамический, а также на улице Михалицына и Московском шоссе (дома № 19 – 29). С 14:00 до 17:00 электричество отключат в частном секторе переулков Зарудный и Раздольный и Верхне-Щекотихинский, а также на улице Михалицына.



Из-за замены участка водопроводной сети с 11:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение по улицам Молдавская, 1-я Курская, Абрамова и Соколова – сообщает пресс-служба мэрии Орла.





Артём Ежаков



