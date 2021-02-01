понедельник 1.02.2021 13:40:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:47, 1 февраля 2021 года

Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время

15 января 2021 года Федеральная служба по труду и занятости разместила сообщение, в котором призвала работодателей оценить риск воздействия на работников пониженных температур воздуха и для его снижения принять необходимые меры, предусмотренные методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.2.7.2129-06.

В соответствии с ними к работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе. Также они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям. Кроме того, в соответствии с трудовым законодательством привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.
 
Эксперт кафедры Гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Исаев обращает внимание, что продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп. При этом время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, критерии которых имеются также в вышеуказанных рекомендациях.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.