Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время

15 января 2021 года Федеральная служба по труду и занятости разместила сообщение, в котором призвала работодателей оценить риск воздействия на работников пониженных температур воздуха и для его снижения принять необходимые меры, предусмотренные методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.2.7.2129-06.

В соответствии с ними к работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе. Также они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям. Кроме того, в соответствии с трудовым законодательством привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.



Эксперт кафедры Гражданско-правовых дисциплин и социального обеспечения Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Исаев обращает внимание, что продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп. При этом время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, критерии которых имеются также в вышеуказанных рекомендациях.