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11:08, 1 февраля 2021 года В Орловской области 163 новых случая коронавируса, 3 - летальные В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 163 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 26 884.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 876. Накануне выписан 101 житель региона, с начала пандемии – 23 656. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – летальный исход был зафиксирован 352 раза.



Суточная заболеваемость в России – 17 648, всего – 3 868 087. Накануне выздоровело – 18 169, всего – 3 318 173. На лечении – 476 295. Количество смертей за сутки – 437, за все время разгула коронавируса – 73 619.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



