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11:19, 1 февраля 2021 года

В Урицком районе появились две «Точки роста»

Прежде чем отрыть школьные образовательные площадки, провели большую работу: сделали ремонт, закупили оборудование и подготовили педагогов. В одной из «Точек роста» побывала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» появился в Больше-Сотниковской средней общеобразовательной школе. Образовательный центр предлагает несколько направлений: управление беспилотными летательными аппаратами, мир шахмат, детский объектив, лего-конструирование, 3D-моделирование, проектирование виртуальных экскурсий, а также финансовая грамотность.
 
В школе учатся 57 детей, и все они занимаются в «Точке роста». Но эта новая площадка предназначена не только для развития детей. Здесь помогают всем сельским жителям, у которых нет компьютера: например, педагоги центра регистрируют пенсионеров на портале Госуслуг. 
 
Ангелина Ерёмина, педагог-организатор центра «Точка роста»: «В декабре 2020 года мы проводили обучение пенсионеров, совместно с Союзом пенсионеров Орловщины по основам компьютерной грамотности».
 
Всего в Орловской области на базе сельских школ работают 70 центров «Точка роста». Новые знания там получают порядка 10 тысяч учеников.



Юлия Сабельникова
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