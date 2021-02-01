В Урицком районе появились две «Точки роста»

Прежде чем отрыть школьные образовательные площадки, провели большую работу: сделали ремонт, закупили оборудование и подготовили педагогов. В одной из «Точек роста» побывала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» появился в Больше-Сотниковской средней общеобразовательной школе. Образовательный центр предлагает несколько направлений: управление беспилотными летательными аппаратами, мир шахмат, детский объектив, лего-конструирование, 3D-моделирование, проектирование виртуальных экскурсий, а также финансовая грамотность.

В школе учатся 57 детей, и все они занимаются в «Точке роста». Но эта новая площадка предназначена не только для развития детей. Здесь помогают всем сельским жителям, у которых нет компьютера: например, педагоги центра регистрируют пенсионеров на портале Госуслуг.

Ангелина Ерёмина, педагог-организатор центра «Точка роста»: «В декабре 2020 года мы проводили обучение пенсионеров, совместно с Союзом пенсионеров Орловщины по основам компьютерной грамотности».

Всего в Орловской области на базе сельских школ работают 70 центров «Точка роста». Новые знания там получают порядка 10 тысяч учеников.