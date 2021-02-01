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11:29, 1 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 1 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 57; Дмитровский район – 21; Должанский – 14; Троснянский – 11; Глазуновский и Покровский – по 10; Хотынецкий и Малоархангельский – по 8; Болховский и Кромской – по 7; Мценский – 4; Залегощенский – 2; Орловский, Урицкий, Корсаковский и Ливны – по 1.



Со старта распространения коронавируса:



Орел – 13 771; Орловский район – 3 423; Болховский – 519; Знаменский – 151; Хотынецкий – 481; Урицкий – 573; Шаблыкинский – 192; Сосковский – 175; Кромской – 322; Дмитровский – 641; Свердловский – 405; Троснянский – 280; Глазуновский – 174; Малоархангельский – 386; Покровский – 484; Колпнянский – 263; Должанский – 216; Ливенский – 547. Ливны – 1 064; Верховский – 289; Залегощенский – 378; Краснозоренский – 189; Новодеревеньковский – 391; Новосильский – 136; Корсаковский – 62; Мценск и Мценский район – 1 372.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 26 884, за сутки – 163, выписано – 101. Выздоровело за все время – 23 656, на лечении – 2 876. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 352 человека – накануне умерли 3 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба











Артём Ежаков



